Маріуполь вистояв, а у Волновасі наближається гуманітарна катастрофа: яка ситуація на Донеччині

Маріуполь вистояв у ніч на 3 березня. Жахлива ситуація у Волновасі, місто екстрено потребує гуманітарного коридору.

Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві ОВА, інформує 24 канал.

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Волноваха – за крок від гуманітарної катастрофи

Місто на Донеччині наближається до гуманітарної катастрофи. Немає гуманітарного коридору. Прохання організувати його до міжнародних організацій наразі не дало жодних результатів.

Український католицький університет передав Папі Римському прохання про сприяння у створенні гуманітарного коридору.

Окупанти не перестають стріляти по Волновасі

Зазначимо, що окупанти не перестають стріляли по Волновасі. Раніше з-під лінії вогню вдалось вивезти близько 200 місцевих мешканців. Серед них є й поранені.

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