Маріуполь та Волноваха залишаються найгарячішими точками у Донецькій області, – голова ОДА
28 лютого 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:interfax
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Маріуполь та Волноваха залишаються гарячими точками у Донецькій області.
Це підтверджують й опубліковані зведення щодо проміжку з 20:00 27 лютого до 9:00 28 лютого.
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- У Сартані від обстрілів поранено 1 особу, пошкоджено 10 будівель. Раніше – 27 лютого – від авіаударів загинуло 2 особи, поранено – 4.
- У Лебединському було ракетне попадання й пошкоджено 15 будинків. Важливо, що потерпілих нема.
- У Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії – без втрат та руйнувань.
- У Торецьку ситуація напружена, але контрольована. Ніч пройшла без обстрілу інфраструктури та без жертв серед мирного населення.
- У Новомихайлівці було близько 20 залпів 152-мм артилерії, проте інформація щодо пошкоджень уточнюється.
- У Миронівці обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень.
- У Верхньоторецькому обстріли околиць почалися о 7 ранку – постраждалих немає.
"Станом на 9 ранку Маріуполь та Волноваха залишаються гарячими точками у Донецькій області. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням "зеленого коридору" – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації мешканців", – повідомив Павло Кириленко.
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