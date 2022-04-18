Маріуполь за Медведчука – це єдина пропозиція, на яку може погодитися Україна, – Подоляк

18 квітня 2022 , 21:38
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Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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За словами Подоляка, це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у Медведчука у голові і на яку може погодитися Україна.

Але мені видається, що Росія не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент,
– сказав радник глави Офісу Президента.

Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву Росії, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

Додамо, що раніше затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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Автор: Альона Захарова