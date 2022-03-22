Маріуполь зовсім не цікавить росіян: окупанти скинули на місто 2 надпотужні бомби

Російська авіація 21 березня скинула 2 надпотужні авіабомби на Маріуполь. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить саме місто.

Бійці полку "Азов", який мужньо захищає Маріуполь від російських загарбників, повідомили у мережі, що ворог продовжує цинічно нищити українське місто.

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Маріуполь не цікавить росіян, вони нищать його

У полку повідомили, що 22 березня російська авіація скинула 2 надпотужні авіабомби на Маріуполь. У результаті місто зазнало ще більших руйнувань.

Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі,

– наголосили в "Азові".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що знищенням Маріуполя керує "улюбленець Володимира Путіна", який командував воєнною операцією в Сирії – генерал-полковник Михайло Мізінцев.

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