Маріуполь дуже нещадний до "свідків Жданова", – Андрющенко про ДТП з вантажівкою

У тимчасово окупованому Маріуполі 18 травня вантажівка з'їхала з дороги та влетіла у руїни. Ймовірно, авто везло щось важливе для російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі вантажівки часто помічають у Маріуполі.

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Вантажівка везла щось важливе для росіян

Петро Андрющенко зазначив, що зараз територія, де сталась ДТП, закрита, там перебувають окупанти. Найімовірніше, у вантажівці було щось дуже важливе для російських загарбників.

"Дуже недружній Маріуполь до усіх "свідків Жданова" з його радянсько-російським корінням, тому, мабуть, щось пішло не так. Якщо серйозно, то дивно, що вантажівка вилетіла, знаючи цю дорогу. Потрібно було проявити неабияке вміння, щоб туди потрапити", – підкреслив він.

Жданов – назва Маріуполя у 1948 – 1989 роках (за прізвищем радянського партійного діяча Андрія Жданова).

Радник міського голови Маріуполя сказав, що дуже часто маріупольці спостерігають за такими вантажівками та військовою технікою, які Росія тягне в Бердянськ, Волноваху, на північ Донеччини тощо.

Чим більше їх буде зупинятися на наших маріупольських вулицях у такий спосіб, тим менше їх буде потрапляти на фронт. Спокійніше буде нашому контрнаступу,

– додав Андрющенко.

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