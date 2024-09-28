Росіяни намагалися це замовчати: Андрющенко розповів, як 5 дітей підірвались у Маріуполі

В окупованому Маріуполі 5 дітей віком від 10 до 14 років підірвались на міні, 3 з них перебувають у важкому стані. Росіяни намагались приховати цю історію, але все ж потім визнали цей факт.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни навчали дітей спершу перевіряти міни на муляж, аби не тратити час саперів. Тим часом окупанти не розміновують місто, а на виклики мешканців можуть їхати тижнями.

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Як 5 дітей підірвались у Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя розповів, що, на щастя, усі діти залишились живими. Одному хлопчику, який постраждав від уламка, зробили в Донецьку операцію. Він та ще одна дівчинка перебувають в реанімації.

Діти знайшли міну або снаряд, достеменно невідомо, на подвір'ї своєї школи, яка зараз розвалена та розбита після бойових дій. Школу та територію росіяни не відновлюють та не розміновують.

Чому діти підійшли до міни? Андрющенко пояснив, що від початку навчального року по всіх школах в окупованому Маріуполі російські сапери проводили навчання, щоб навчити дітей, як поводитись, якщо вони зустрінуть міну.

Вони розповідали дітям, що якщо ви побачите якийсь вибуховий пристрій, то перед тим, як викликати саперів, потрібно з'ясувати, чи не є міна муляжем. Буцімто, "ЗСУ позалишали багато муляжів". От тому діти й підійшли до міни,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни намагались замовчати цю історію. Однак коли побачили, що вона набирає резонансу та є докази, все ж підтвердили факт підриву.

Зауважте! Окупанти приховували інцидент кілька годин. Потім у росЗМІ лише повідомили, що усі діти отримали поранення унаслідок "детонації вибухонебезпечного предмета".

Андрющенко додав, що роботи щодо розмінування Маріуполя зупинені. Окупанти можуть це робити хіба що за викликом саперів, яких люди можуть чекати тижнями.