У Маріуполі з 11:00 почнеться евакуація "зеленим коридором": виїжджати можна і на власному авто

У Маріуполі з 9 до 16 години 5 брезня 2022 року діятиме режим тиші. Вже з 11 години дня розпочнеться евакуація місцевих мешканців "зеленим коридором".

У Маріуполі починається евакуація мирного населення

Це вже офіційна інформація. Її підтвердили у міській раді Маріуполя.

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Як гуманітарний "зелений" коридор обрали маршрут Маріуполь – Микільське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Наголошують, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено!

Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 розпочинається евакуація мирного населення,

– повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Евакуація населення буде з 3 локацій муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Також за встановленим маршрутом гуманітарного коридору у період тиші (з 9:00 до 16:00), можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

"Величезне прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт", – попросили в ОВА.

Коридор Волноваха – Маріуполь з 9 ранку

Джерело: 24 канал

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також повідомла, що отримала офіційне повідомленні від міжнародного комітету Червоного Хреста. Вдалося досягти домовленостей щодо створення гуманітарного коридору з 9 ранку у двох напрямках: Волноваха –Маріуполь.

Також погодили маршрути, як вдібуватиметься рух колони та гуманітарних грузів по цьому каналу. А також отримали підтвердження з російської сторони. Планують вивезти приблизно 215 тисяч людей загалом. Вони відбуватимуться за двома каналами:

Маріуполь – Микільське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя.

Етапів евакуації буде декілька

Червоний Хрест забезпечує гарантії режиму припинення вогню. Він буде на чолі колони.

Усього етапів евакуації протягом кількох днів буде декілька, щоб кожен охочий міг виїхати. Про них повідомлять пізніше.

"В умовах, коли наше рідне місто постійно перебуває під безжальним вогнем з боку окупантів, немає іншого рішення, як дати можливість мешканцям, тобто нам із вами, безпечно виїхати з Маріуполя", – зазначив міський голова Вадим Бойченко.

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