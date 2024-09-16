Отримали багато "подарунків": у міськраді Маріуполя розповіли, які проблеми виникли в окупантів

Неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у ніч на 13 вересня лунали гучні вибухи. Останнім часом росіянам дуже складно зберігати техніку чи переправляти особовий склад, адже Сили оборони намагаються регулярно завдавати удари противнику у цьому регіоні.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що у ворога виникли проблеми із дислокацією бойових комплектів та живої сили. Нещодавно місцеве населення Маріуполя повідомляло про серію потужних вибухів.

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Протидія окупантам

Дмитро Забавін зауважив, що часті удари по військових цілях росіян і гучна детонація бойових комплектів свідчать, що ЗСУ працюють дуже влучно.

"Використовуючи Маріуполь, росіяни намагаються посилювати свої угрупування на Вугледарському напрямку. Саме тому через місто транзитом рухається військова техніка та особовий склад", – сказав він.

Яка ситуація поблизу Вугледара: дивіться на карті

Депутат Маріупольської міськради зауважив, що росіяни на окупованих територіях мають труднощі із тим, де розміщувати зброю та військових.

Всі пансіонати, які вони заселили за останні роки або отримали багато "подарунків", зокрема українську "бавовну", або ж непридатні через дії росіян,

– наголосив Забавін.