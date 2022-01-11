У Маріуполі чоловік дочекався закриття ковзанки та наклав купу на лід
Джерело:0629.com.ua
Під час новорічних свят у Маріуполі, що в Донецькій області, чоловік відзначився особливою витівкою. Поки нікого не було, він сходив в туалет на міську ковзанку.
Зазначили, що в Маріуполі на свята було кілька фактів вандалізму, однак ця ситуація нестандартна.
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Чоловіка зняли камери
Один із місцевих жителів дочекався, поки міська ковзанка зачиниться. Тоді з товаришем переліз через паркан та сходив у туалет на лід.
Чоловіка зафіксували камери спостереження, це виклали в мережі. З етичних міркувань ми не можемо поділитись відео, однак воно буде за посиланням.
Чоловіка шукають
Тепер молодика розшукують правоохоронці, йому загрожує покарання за дрібне хуліганство. У Маріупольському районному управлінні поліції зауважили, що особу порушника досі не встановили.Зверніть увагу! У Львові нещодавно молода дівчина справила потребу прямо під пам'ятником Степану Бандері на однойменній вулиці. У поліції перевіряють інцидент.
Ялинкові гноми теж постраждали
Люди звернули увагу, що на свята у Маріуполі постраждав не тільки лід. Вандали також пошкодили найпопулярнішу фотозону на Театральній площі. Зокрема, кілька ялинкових гномів зірвали з кріплення та перенесли на десятки метрів.
Пошкодили фотозону / Фото "Маріуполь – туристичне місто"