У Маріуполі чоловік дочекався закриття ковзанки та наклав купу на лід

Під час новорічних свят у Маріуполі, що в Донецькій області, чоловік відзначився особливою витівкою. Поки нікого не було, він сходив в туалет на міську ковзанку.

Зазначили, що в Маріуполі на свята було кілька фактів вандалізму, однак ця ситуація нестандартна.

Читайте також Харків'янка сходила в туалет у під'їзді: прославилась і потрапила на оголошення – відео

Чоловіка зняли камери

Один із місцевих жителів дочекався, поки міська ковзанка зачиниться. Тоді з товаришем переліз через паркан та сходив у туалет на лід.

Чоловіка зафіксували камери спостереження, це виклали в мережі. З етичних міркувань ми не можемо поділитись відео, однак воно буде за посиланням.

Чоловіка шукають

Тепер молодика розшукують правоохоронці, йому загрожує покарання за дрібне хуліганство. У Маріупольському районному управлінні поліції зауважили, що особу порушника досі не встановили.

Ялинкові гноми теж постраждали

У Львові нещодавно молода дівчина справила потребу прямо під пам'ятником Степану Бандері на однойменній вулиці. У поліції перевіряють інцидент.

Люди звернули увагу, що на свята у Маріуполі постраждав не тільки лід. Вандали також пошкодили найпопулярнішу фотозону на Театральній площі. Зокрема, кілька ялинкових гномів зірвали з кріплення та перенесли на десятки метрів.



Пошкодили фотозону / Фото "Маріуполь – туристичне місто"