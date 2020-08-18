У Кальміуському районі Маріуполя чоловік у шапці та штучній бороді "Діда Мороза" відкрив вогонь у сторону охоронця одного з комбінатів. У чоловіка влучили декілька куль, його госпіталізували. Поліцейські розшукують зловмисника.

Стрілянина в Маріуполі

Невідомий у костюмі "Діда Мороза" 17 серпня стріляв у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі, повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Читайте також В Одесі біля бару побилися правоохоронці і відпочивальники: відео конфлікту

Інцидент трапився на території комбінату у Кальміуському районі.

Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у сторону жителя, після чого втік з місця злочину,

– йдеться у повідомленні.

У постраждалого влучили декілька куль, з травмами його госпіталізували.

Поліція просить допомогти знайти стрільця

На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад поліції.

Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази.

Крім того, призначено низку експертиз.

Зверніть увагу На Донеччині таксист облив безхатька мийними засобами, бо той просив помити його

Що відомо про зловмисника

одягнений у штани сірого кольору, спортивний светр синього кольору;

мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі;

на ньому була штучна борода та шапка "Діда Мороза". Шапку знайшли біля місця злочину.



У Маріуполі чоловік у костюмі "Діда Мороза" стріляв в охоронця / Фото Нацполіції