У Маріуполі чоловік у костюмі "Діда Мороза" стріляв в охоронця: фото
У Кальміуському районі Маріуполя чоловік у шапці та штучній бороді "Діда Мороза" відкрив вогонь у сторону охоронця одного з комбінатів. У чоловіка влучили декілька куль, його госпіталізували. Поліцейські розшукують зловмисника.
Стрілянина в Маріуполі
Невідомий у костюмі "Діда Мороза" 17 серпня стріляв у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі, повідомляє пресслужба поліції Донеччини.
Читайте також В Одесі біля бару побилися правоохоронці і відпочивальники: відео конфлікту
Інцидент трапився на території комбінату у Кальміуському районі.
Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у сторону жителя, після чого втік з місця злочину,
– йдеться у повідомленні.
У постраждалого влучили декілька куль, з травмами його госпіталізували.
Поліція просить допомогти знайти стрільця
- На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад поліції.
- Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази.
- Крім того, призначено низку експертиз.
Зверніть увагу На Донеччині таксист облив безхатька мийними засобами, бо той просив помити його
Що відомо про зловмисника
- одягнений у штани сірого кольору, спортивний светр синього кольору;
- мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі;
- на ньому була штучна борода та шапка "Діда Мороза". Шапку знайшли біля місця злочину.
У Маріуполі чоловік у костюмі "Діда Мороза" стріляв в охоронця / Фото Нацполіції