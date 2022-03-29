У Маріуполі добре знають, хто скидав бомби на їх голови, – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ролики російських ЗМІ, де ніби-то вони "займаються порятунком людей з Маріуполя".

Ірина Верещук зазначила, що насправді в Маріуполі добре знають, хто скидав бомби на голови дітей, жінок, людей похилого віку.

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"Хто бомбив пологові будинки, драмтеатри. Хто вбиває їх сімʼї", – додала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.

За її словами, те, що вони формують такі картинки, точно не вбереже їх в майбутньому. Вони будуть відповідати за порушення Женевських конвенцій, за порушення Міжнародного гуманітарного права.

"Але тепер питання, який суд мав би їх притягнути до відповідальності. Цим вже займається пан Малюська – Міністр юстиції", – зазначила Верещук.

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