У Маріуполі досі живуть понад 100 тисяч людей, – мер міста Бойченко

Із заблокованого росіянами Маріуполя станом на 13 квітня евакуювались на підконтрольну Україні територію близько 150 тисяч мешканців. Ще близько 120 тисяч маріупольців залишаються у місті.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на пресбрифінгу у "Медіа Центрі Україна" за допомогою відеозв'язку. 24 канал передає деталі.

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Ситуація у Маріуполі станом на 13 квітня

Бойченко розповів, що його мерія щодня звертається до всієї міжнародної спільноти із закликом об'єднатись заради звільнення Маріуполя та евакуації всіх мирних мешканців з міста. За його словами, поки стоїть Маріуполь, стоїть і вся Україна.

Зараз до підконтрольної частини нашої держави з міста (Маріуполя – ред. 24 канал) виїхали близько 150 тисяч населення. У місті, на жаль, нині залишаються і чекають на евакуацію більше ніж 100 тисяч населення, близько 120 тисяч людей,

– повідомив міський голова Маріуполя.

Посадовець також зазначив, що поблизу міста люди також очікують на евакуацію, і це ще приблизно 60 тисяч осіб. Бойченко додав, що росіяни також відбирають у маріупольців українські паспорти і насильно вивозять їх до Росії та на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, що за даними мера Маріуполя, уже понад 10 тисяч мирних мешканців міста загинули, і їхня кількість може збільшуватись, адже окупанти постійно атакують місто.

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