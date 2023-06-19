У Маріуполі між "військовим" окупантів і молоддю спалахнув конфлікт: містян змусили перепросити

Російські загарбники продовжують нав'язувати "русскій мір" жителям тимчасово окупованих українських територій. Так, у Маріуполі в автобусі трапився конфлікт між місцевою молоддю та "військовим" окупантів.

Чоловік причепився до дівчини та хлопця через те, що вони українці, які лишилися в місті після повномасштабного вторгнення. Молодих людей змусили публічно перепросити окупанта.

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Окупант домахався до молоді в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко виклав відео, де п'яний окупант вирішив почіплятися до місцевої молоді. Сам він представився "російським військовим" та гучно називав жителів міста "набридливими українцями".

Молоді люди з Маріуполя виступили проти окупанта / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Це неабияк обурило молодь, що їхала в автобусі, тому між росіянином та юнаками виникла словесна перепалка. Молоді люди стверджували, що "не кликали росіян у своє місто", а також, що після окупації "місто абсолютно зруйноване та без людей".

Крім того, жителька Маріуполя сказала, що загарбник "тут ніхто" і що він матиме багато проблем. Такі слова зачепили російських Z-патріотів, які у мережі почали ображати жителів міста та наполягати на тому, щоб молодиків "притягнули до відповідальності".

Росіяни бідкаються про "образу" російського солдата в Маріуполі / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Окупанти змусили містян перепросити "військового"

Згодом Андрющенко виклав нове відео, де молоді люди перепросили "військового збройних сил Росії". Жителі міста наголошують, що нібито після бесіди зі спецслужбами "усвідомили свою провину", а також "підтримують політику Росії й засуджують Україну".

Молодих людей змусили перепросити окупанта на відео / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

До того ж молодики сказали, що "раді звільненню міста", а також, що там "будують нові мікрорайони та відновлюють інфраструктуру".

Чоловік, що кричав на молодь в автобусі, не є "російським військовим"

Подібну інформацію з відео не можна вважати правдивою і такою, що відображає позицію молодих людей. Адже російські спецслужби тиснуть на місцевих жителів окупованих територій, а також погрожують їм. Крім цього, на відео неозброєним оком видно, як дівчина читає текст попередньо складений на листочку, який могли написати росіяни.

Згодом Андрющенко наголосив, що українським партизанам вдалося ідентифікувати особистість п'яного окупанта. Ним виявився житель Маріуполя Микита Абдулов.



"Російський військовий" виявився жителем Маріуполя / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Радник мера Маріуполя також зазначив, що цей хлопець жодного дня не служив у збройних силах Росії, а всього лише є колаборантом, який співпрацює з окупаційним режимом. Попри це, Андрющенко зазначив, що росіяни вже роздмухали інформацію про те, що це "ветеран війни, який обороняв місто від неонацистів" і інших пропагандистських повідомлень.

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