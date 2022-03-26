У Маріуполі окупант вистрілив в обличчя 11-річній дівчинці
Джерело:CNN
У блокадному Маріуполі російський солдат напав на малу дівчинку – нелюд вистрілив 11-річній в обличчя. Дівчинка вижила та проходить реабілітацію – вже 9 днів як вона перебуває в безпеці.
Вона не може голосно говорити – через потрапляння кулі пошкодилися голосові зв'язки.
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Дівчинка раніше займалася гімнастикою. Зараз же вона ледь може ходити – окупанти завдали непоправної шкоди її здоров'ю.
Зараз дівчинка перебуває разом зі своїми батьками у бомбосховищі однієї з лікарень разом з іншими дітьми – немовлятами та підлітками.
Разом із батьками дівчинка врятувалась та змогла виїхати з Маріуполя. На одному з блокпостів поблизу Василівки окупанти відкрили вогонь по авто.
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Люди зупинилися та виходили з піднятими руками, проте окупантів не цікавило, що вони цивільні – один із солдатів вистрілив дівчинці в обличчя.
Згодом окупант зрозумів свою фатальну помилку та надав дівчинці першу медичну допомогу.
За злочини проти дітей кожен солдат понесе найжорсткіше покарання – порушуючи закони війни, окупанти заганяють себе все далі в ізоляцію та отримують все більше зневаги та ненависті українців.
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