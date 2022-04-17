У Маріуполі окупанти дають людям лише хліб і воду, але вантажі України з їжею не пропускають

Ситуація в Маріуполі залишається надзвичайно складною. Російські окупанти там вкотре показують свої звірства, яким вже важко дивуватися.

Про актуальну ситуацію в місті інформує заступник мера Петро Андрющенко. За його словами, хвалена гуманітарна допомога від росіян є просто жалюгідною.

До теми Україна вимагатиме спеціального коридору для поранених військових з Маріуполя

Гуманітарна допомога, яку так широко рекламують окупанти, фактично це булка хліба та пляшка води на добу. Видача гуманітарки проходить в штабах "єдиної росіі", але її катастрофічно не вистачає,

– каже Андрющенко.

Він запевняє, що будь-яку гуманітарну допомогу від України або міжнародних організацій окупанти в місто не допускають. Також гіршає ситуація щодо медичної допомоги.

Заступник мера Маріуполя каже, що бракує лікарів, лікарень та ліків, що створює додатковий ризик життю.

"Сезонні хвороби, наслідки сирих підвалів, антисанітарія та хронічні хвороби – все це набирає обертів і люди не можуть отримати ані консультації, ані лікування", – розповів Андрющенко.

Вас може зацікавити думка експерта про Маріуполь: дивіться відео