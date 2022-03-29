У Маріуполі отримав поранення організатор вбивства Нємцова: він штурмував пустий будинок

Схоже на те, що міфічна доблесть "кадирівців" у реальності стає анекдотом. Соратник Кадирова зумів отримати важкі поранення, штурмуючи пустий згорілий будинок.

Чеченські бойовики Рамзана Кадирова зняли чергове відео для своїх тіктоків. Вони організували штурм будинку в Маріуполі, хоча навіщо захоплювати пусту обгорілу будівлю з вогнем та бойовими машинами – зрозуміло виключно окупантам.

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Поранення при зйомках відео

Втім, навіть нормально зняти відео "кадирівці" не змогли. Незрозуміло яким чином важкі поранення отримав польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Гєрємєєв.

Як з гумором прокоментували в "Азові", окупант "прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки".

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