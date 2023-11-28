У 15 разів вище норми: у Маріуполі на пляжі рекордно зріс рівень радіації

У Маріуполі після шторму на пляжі Піщаний зафіксували підвищений рівень радіаційного фону. Проте окупанти заявили, що нібито він є "безпечним".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що радіаційний фон підвищений у 15,5 раза. За словами посадовця, у місті справжній екоцид.

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Що відбувається в Маріуполі

В Маріуполі зафіксували в 15,5 раза підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний в районі порту. Рівень становив 4,04 мікрозіверта при рівні безпеки для людини – 0,26 мікрозіверта. Тобто в 15 разів більший за безпеку,

– заявив Андрющенко.

Проте окупанти поспішили заявити, що таке зростання рівня радіації нібито є "безпечним" і з'явилось через шторм.

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"Насправді обидва твердження хибні. Дійсно, в районі пляжу Піщаний існують так звані "чорні піски", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу", – пояснив Андрющенко.



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Проте він додав, що справжня причина високого рівня та оголення пісків – це не шторм, а російська окупація, тобто постійні бомбардування та ракетні обстріли міста.

Петро Андрющенко сказав, що насправді рівень радіації завищений не тільки на пляжі Піщаний, але й на Азовсталі. За його словами, якби там хтось зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розноситься по місту та морю, то картина стала б по-справжньому апокаліптична.

"Саме тому росіяни тут не міряють, аби приховати справжній екоцид", – додав посадовець.

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