У 15 разів вище норми: у Маріуполі на пляжі рекордно зріс рівень радіації
Джерело:Петро Андрющенко
У Маріуполі після шторму на пляжі Піщаний зафіксували підвищений рівень радіаційного фону. Проте окупанти заявили, що нібито він є "безпечним".
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що радіаційний фон підвищений у 15,5 раза. За словами посадовця, у місті справжній екоцид.
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Що відбувається в Маріуполі
В Маріуполі зафіксували в 15,5 раза підвищений радіаційний фон на пляжі Піщаний в районі порту. Рівень становив 4,04 мікрозіверта при рівні безпеки для людини – 0,26 мікрозіверта. Тобто в 15 разів більший за безпеку,
– заявив Андрющенко.
Проте окупанти поспішили заявити, що таке зростання рівня радіації нібито є "безпечним" і з'явилось через шторм.
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"Насправді обидва твердження хибні. Дійсно, в районі пляжу Піщаний існують так звані "чорні піски", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу", – пояснив Андрющенко.
Що кажуть окупанти про рівень радіації в Маріуполі
Проте він додав, що справжня причина високого рівня та оголення пісків – це не шторм, а російська окупація, тобто постійні бомбардування та ракетні обстріли міста.
Петро Андрющенко сказав, що насправді рівень радіації завищений не тільки на пляжі Піщаний, але й на Азовсталі. За його словами, якби там хтось зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розноситься по місту та морю, то картина стала б по-справжньому апокаліптична.
"Саме тому росіяни тут не міряють, аби приховати справжній екоцид", – додав посадовець.
Які наслідки шторму у Маріуполі
- Через шторм у Чорному морі негода була й у Маріуполі. Зокрема, там станом на ранок 27 листопада у місті тільки подекуди в людей була електрика, тепло та вода. На вулицях міста вітер поламав дерева, профнастил, паркани, огорожі та пошкодив баки для сміття.
- Петро Андрющенко розповідав, що біля Азовського моря у людей затопило будинки. Водночас місцеві скаржились, що вороже МВС не виїжджало на виклики.
- Ба більше, негода позривала паркани, якими ворог намагався по всьому місту прикрити відсутність ремонтів. Детальніше про негоду в Чорному морі читайте тут.