У Маріуполі повністю вичерпані запаси їжі, нових поставок з Росії окупанти не роблять
Джерело:Media Center Ukraine - Ukrinform
Окупанти забули про Маріуполь після так званого "звільнення". У місті – катастрофічна ситуація. Місцевим жителям не вистачає харчів, а нові поставки росіяни не планують.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, ситуація на тимчасово окупованих Росією територіях постійно погіршується.
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У Маріуполі вичерпались запаси товарів першої необхідності
У Маріуполі, згідно з даними української розвідки, вичерпались запаси продуктів та товарів першої необхідності. Нових поставок з Росії не здійснюють.
Все менше окупанти привозять і так звану "гуманітарну допомогу". Разом з тим, ціни на все дуже швидко зростають.
Росія посилено русифікує окуповані території
При цьому Росія посилено здійснює заходи з русифікації окупованих територій. Особлива увага приділяється виведенню з обігу української гривні,
– пояснив Мотузяник.
Окупанти посилено збільшують обіг "рублевої маси". Також росіяни намагаються нав'язати місцевому населенню своїх практик діяльності у всіх сферах життя.
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Яка ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі
- Росіяни посилено збирають дані місцевих мешканців. Роблять це під виглядом збору інформації про пошкоджене або зруйноване майно.
- Блогер Денис Казанський каже, що ситуація з браком харчів настільки серйозна, що деякі люди змушені полювати на голубів.
- Тіла деяких загиблих маріупольців досі перебувають під завалами. Нещодавно в Лівобережному районі під зруйнованими будівлями виявили ще 100 жертв російської агресії.
- Є підозра, що під виглядом працевлаштування росіяни пробують мобілізувати тих чоловіків, які залишились в місті.
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