У Маріуполі пролунав потужний вибух, який чуло усе місто

Удень 13 серпня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух. Його почуло усе місто.

Звуки вибуху почули навіть за межами Маріуполя. Вибух пролунав близько 15:40.

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Андрющенко залишив натяк

Про вибухи повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пообіцяв повідомити про деталі згодом, однак залишив натяк на те, що вибух може бути "бавовною" для окупантів.

Маріуполь. 15:40. Вибух, який чуло все місто. Всі райони. Подробиці – згодом. І так, не без нас,

– повідомив Андрющенко.

Серія вибухів на тимчасово окупованих територіях

Крім Маріуполя, вибухи пролунали на території тимчасово окупованих територій Херсонщини та Мелітополя у Запорізькій області.

На Херсонщині вибухи пролунали в:

Чаплинці Каховського району;

Нижніх Сірогозах у Генічеському районі;

Новотроїцькому;

Також вибухи пролунали у Мелітополі, на що відреагував мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що чули ці звуки мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. За словами міського голови, вибухи пролунали у південно-східній частині Мелітополя. Федоров наголосив, що українські військові не дають спокою окупантам уже 7 день поспіль.

Варто зауважити, що українські війська щодня завдають точних ударів по цілях ворога на тимчасово окупованих територіях. Ці атаки сприяють деморалізації ворога та його серйозним втратам. Наприклад, ЗСУ атакували усі мости на Херсонщині, якими окупанти могли постачати озброєння і продовольство. Тепер ті, хто на правому березі Дніпра, не матимуть змоги навіть отримувати їжу.

Мова йде про:

Антонівський міст;

Антонівський залізничний міст;

Дар'ївський міст через річку Інгулець;

греблю Каховської ГЕС.

Останнє транспортне сполучення для окупантів на Каховській ГЕС було знищене точним ударом Збройних Сил 12 серпня. Це серйозний удар по окупантах і ще один фактор, який допоможе нашим воїнам у звільненні Півдня, зокрема Херсона.

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