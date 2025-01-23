Навіть не приховують: окупанти невигадливо крадуть майно українців у Маріуполі

Росіяни цинічно відбирають майно українців у тимчасово окупованому Маріуполі. Йдеться про такі собі житлові приміщення, що мають ознаки "безгосподарного майна".

Про це 24 Каналу сказав депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що окупанти відкрито розповідають, як саме формується новий житловий фонд.

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Як у маріупольців відбирають майно

Депутат міськради зазначив, що окупаційна адміністрація уже втретє за січень викладає списки "безгосподарного майна". Все це на тлі протестів маріупольців, яким вже набридло жити в підвалах та напівзруйнованих будинках і які вимагають, аби їм надали хоч якесь житло.

За його словами, окупанти не вигадали нічого кращого, як відібрати житло у людей, які виїхали звідти, залишивши майно, яке належить їм за правом, і віддати його іншим.

Вони навіть цього не приховують,

– заявив Забавін.

Тобто, зауважив він, окупаційна адміністрація відкрито каже, що сформує новий житловий фонд із того, що в когось відбере, й потім комусь іншому дасть.

Будівельні схеми в Маріуполі

Забавін розповів, до яких схем вдаються окупанти в Маріуполі. Наприклад, у Приморському районі, де земля коштує великих грошей, вони знесли будинок, який хоч і постраждав, але його можна було відновити. Потім цю землю віддали забудовникам.

За його словами, зрештою там побудують нерухомість, яку можна буде розпродати й на цьому гарно заробити.

Тобто, як можна утримати там того, кого вони завезли з російських глибинок – дати йому іпотеку на 30 років, щоб потім виплачував і був прив'язаний до цієї території,

– сказав депутат міськради.

А щодо заяви Владіміра Путіна про те, що в Маріуполь повернулося 300 тисяч жителів, на його думку, є 2 варіанти: або він просто підтримує фонову пропаганду, або підлеглі дурять диктатора, розповідаючи, що гроші йдуть на відновлення, а насправді все розкрадається.