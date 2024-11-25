Росіяни "полюють" на українську молодь в Маріуполі

Росіяни вишукують юнаків 18 – 22 років у сільській місцевості Маріупольського району, а потім змушують їх підписувати контракти й відправлятися на фронт. Щонайменше 10 українських дітей перебувають під таким тиском.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Тому, за його словами, не має бути жодних "рожевих окулярів" щодо того, що відбувається на окупованих територіях.

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Як росіяни "полюють" на контрактників у селах

Андрющенко розповів, що строковики з окупованої Запорізької, Донецької, Луганської областей відправилися по військових частинах, які розташовані в окупованому Криму, а також Ростовській області та Краснодарському краї.

Росіяни лукавлять, тому що це угрупування "Південь", а до нього входить окупована частина Донецької, Запорізької, Херсонської області. Тому строковики будуть служити й там,

– зазначив він.

Це була перша "партія" строковиків. Вже почалося "полювання" по Маріупольському району, і розповсюджується на Бердянський. Мовиться про сільську місцевість.

Військкомат, який має завдання укласти певну кількість контрактів, заїжджає в село і забирає хлопців 18-22 років, – тих, хто умовно мав би йти на строкову службу. Їх привозять у військкомати на кілька днів і погрозами примушують підписати контракт.

Погрожують тим, що відправляють в Чечню, а там чеченці з ними зроблять все що завгодно, тому що вони українці. Також, мовляв, відправлять до бурятів чи на Далекий Схід, і там їх теж чекає не краща доля. Якщо ж це не працює, починаються погрози щодо сімей, ФСБ, військової комендатури,

– пояснив Петро Андрющенко.

Під таким тиском перебувають щонайменше 10 українських дітей з Маріупольського району. За тиждень – півтора були змушені підписати контракт і відправитись на фронт. На жаль, цей процес масштабується.

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За наявною інформацією, у Бердянському районі починається така сама історія. Андрющенко впевнений, що це надалі продовжуватиметься. В інший спосіб, особливо сільські райони, не зможуть забезпечити виконання завдань щодо укладення контрактів, а по суті – мобілізації, якої "немає" на території Росії.

Росіяни відправляють на фронт українських підлітків

16 листопада перші випускники філіалу Нахімовського училища в Донецьку були відправлені до військових частин на території Росії, начебто у місто Батайськ Ростовської області.

Показовим став перший випуск у 2022 році. Тоді випустились діти, народжені за часів контролю України в Донецьку. Вони добровільно й навіть без примусу написали рапорти, що хочуть достроково випуститись і йти на фронт. Хоча й мали випускатися наприкінці червня, але випустилися наприкінці травня одразу після окупації Маріуполя.

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"Я не впевнений, чи взагалі серед них залишилися живі після того, що відбувається на фронті. Окупанти щороку от випускають вони дітей, які потім йдуть на фронт", – наголосив радник мера Маріуполя.