Струс головного мозку та забій: у Маріуполі школярки жорстоко побили подругу

Дві маріупольські неповнолітні школярки у ніч на 16 травня побили свою 15-річну подругу. Швидка допомога забрала дівчинку з одного з під'їздів міста.
Джерело:MRPL.CITY
Дівчинку госпіталізували. Згодом вона звернулись у поліцію, де й зафіксували випадок.
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Дві подруги побили третю
Інцидент трапився на вулиці 9-ї Авіадивізії, 28. На виклик через побиття близько опівночі приїхала швидка допомога.
"Постраждала з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм м'яких тканин обличчя госпіталізована в обласну лікарню", – розповіли медики.
Дівчина повідомила про побиття правоохоронців. Вони відкрили справу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. У пресслужбі Маріупольського райуправління поліції додали, що встановлють подробиці інциденту.
Остані гучні побиття дітей
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