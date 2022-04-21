У Маріуполі спростовують заяви кадирівців про "повний контроль над містом"

У міській раді Маріуполя заявили, що слова кадирівців про повну окупацію міста – це фейк. Радник мера міста оприлюднив відео, яке засвідчило, що досі тривають бої навіть поза межами "Азовсталі".

У соцмережах головний тіктокер Росії Рамзан Кадиров вихвалявся, що його поплічники вже зайняли всю територію Маріуполя. Радник мера міста Петро Андрющенко жорстко спростував ці заяви, та показав відео незайнятої "Азовсталі" й прилеглих до неї територій.

Важливо Україна готується розблокувати Маріуполь силою, допомога від США: основне за 57 день війни

Кадирівці заявили про повний контроль міста, окрім "Азовсталі". Ці вихваляння – фейк, запевнив Андрющенко, додаючи ролик з вуличним боєм далі від заводу.

Ось вам відео "повного контролю". Вуличний бій трохи далі, аніж паркан заводу, ще й зовні. Наші Героїчні Захисники насипали окупантам добряче… А де тіктокери? Отож… Контрольори хр*нови,

– написав Андрющенко.

Дивіться також: Кричали, як свині, бігали з переляку, – командир "Азову" про роль кадирівців у бою за Маріуполь