У Маріуполі спростували фейк про знищення дамби Сіверського Дінця

Чатами ОСББ пішли повідомлення про знищення дамби Сіверського Дінця і що Маріуполь буде без води. Це відверта брехня – черговий брудний фейк від окупантів.

Маріупольська міська рада зупинила дезінформацію, створену окупантами.

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Маріупольськими чатами ОСББ пішли повідомлення про знищення дамби Сіверського Дінця. Мешканців міста попереджають про те, що Маріуполь залишиться без води. Однак Маріупольська міська рада переконує, що це – відверта брехня.

Маріуполь знаходиться на резервному водопостачанні, ситуація без змін. Вода була і є. Це наша земля, у Маріуполі працюють комунальні служби та тут роблять усе, щоб вистояти,

– йдеться у повідомленні.

Міська рада закликала не піддаватися паніці та не реагувати на провокації росіян.

Довіряйте лише перевіреній інформації, фільтруйте підозрілі повідомлення та не розповсюджуйте ворожі повідомлення. Ми сильні!

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