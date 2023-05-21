У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: ймовірно, спрацювала ворожа ППО

21 травня 2023, 09:02
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В окупованому Маріуполі зранку 21 травня очевидці повідомили про потужну бавовну. Кажуть, що вибухів було декілька.

Схоже на роботу ППО, однак колаборанти наразі ніяк не коментували подію. Натомість очевидці в мережі пишуть, що було голосно, бідкаються, що не змогли виспатись у вихідний, інформує 24 Канал

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Очевидці також виклали фото неба, дійсно клубок диму схожий на той, який спостерігаються під час роботи ППО. 


У Маріуполі знову розквітла "бавовна" / Фото з телеграм-каналів 

Жителі міста пишуть, що ППО спрацювало багато разів. Люди кажуть, що буквально не могли спати через гучні звуки вибухів. 

Очевидці повідомили про вибухи у Маріуполі / Скриншот з телеграм-каналів 

Хронологія вибухів 

В телеграм-каналі Маріуполь. Спротив також поширили хронологію вибухів у місті цієї ночі. 

  • 00:42 – вибух
  • 05:24 – гуркіт потім бахнуло
  • 05:40 – дуже гучно та ППО багато разів спрацювало.

Приблизно така хронологія Вибухів в Маріуполі цієї ночі. Ну що – "квіти" для окупантів – це є гуд,
– йдеться у повідомленні. 

Натомість окупаційна влада традиційно замовчує звуки вибухів, не звітують навіть про "відмінну" роботу ППО. Там уже просто не наважуються, щоб обіцяти людям.

Що відбувається у Маріуполі 

  • Днями у Маріуполі вантажівка злетіла з дороги на вулиці Архипа Куїнджі. Радник міського голови зауважив, що достеменно невідомо, що стало причиною дорожнього інциденту. Транспортний засіб буквально влетів у руїни.
  • Крім того, кілька днів тому було влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

 

Автор: Анастасія Лукашевська