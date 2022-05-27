У Маріуполі від російського снаряда загинув 12-річний хлопчик

Російські військові продовжують приносити із собою смерті та руйнування. Так, у Маріуполі жертвою ворожого снаряда став 12-річний хлопчик.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що 12-річний хлопчик загинув на території школи №30.

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Здетонував російський снаряд

Відомо, що трагедія сталася на території школи №30, що розташована у Кальміуському районі на вулиці Дністровській. Хлопчик загинув через детонацію російського снаряда "Града", який не розірвався під час влучання.

Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних (бойових 24 канал) дій,

– підкреслює Андрющенко.

Радник мера Маріуполя вкотре звернувся до містян. Він попрохав їх нагадувати дітям, що ні в якому разі не можна торкатись або брати до рук підозрілі чи незнайомі предмети. Зокрема ті, які можуть нагадувати снаряди, ракети або міни. Це ж стосується і самих дорослих.

Яка зараз ситуація у Маріуполі: коротко

Петро Андрющенко напередодні зазначив, що російські військові всіляко намагаються приховати злочини, які чинили. Зокрема відомо про те, що в Маріуполі вони планують розширити братську могилу, викопану раніше. Зауважимо, що спільно з журналістами вдалося встановити, що це четвертий рів, в якому ховають маріупольців, котрі загинули від рук росіян.

Тим часом у Маріуполь завезли фургони з величезними телевізорами. На них мешканцям міста, котрі залишилися, транслюють російську пропаганду. Один із таких у дії показав ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков, котрий народився та виріс у місті.

Крім того, російські загарбники скасували літні канікули для дітей Маріуполя. Навчальний процес вирішили продовжити, щоб деукраїнізувати школярів. Таким чином "місцева влада" проводитиме підготовку до нового навчального року.

Що ж стосується "гуманітарної допомоги", то її турботливі – сарказм – росіяни більше не видаватимуть. Як зазначив Петро Андрющенко, містян тепер примушують до рабської праці в обмін на харчі. Так, "русскій мір" дуже швидко показав своє обличчя.

Жертви у Маріуполі, переконаний радник мера міста, зростатимуть. До кінця року кількість мешканців може скоротитися ще на 10 тисяч людей. А причиною цього є критична епідеміологічна ситуація.

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