У Маріуполі відключають усі світлофори: проводять антидиверсійні заходи

28 лютого 2022 , 15:34
Читать новость на русском

Джерело:

Маріупольська міська рада

У Маріуполі проводять антидиверсійні заходи. Тому з 28 лютого відключать всі світлофори.

Водіїв просять керуватись правилами дорожнього руху, знаками та правилами проїзду перехресть.

Важливо Українські військові знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану

Зауважимо, що Маріуполь – під контролем українських військових. МІсто рішуче тримає оборону, попри всі підлі намагання окупантів. 

До речі, росіяни знову завдали ударів по мирному селищі Сартана, що неподалік Маріуполя.

Автор: Ольга Музика