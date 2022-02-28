У Маріуполі відключають усі світлофори: проводять антидиверсійні заходи
28 лютого 2022 , 15:34Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
У Маріуполі проводять антидиверсійні заходи. Тому з 28 лютого відключать всі світлофори.
Водіїв просять керуватись правилами дорожнього руху, знаками та правилами проїзду перехресть.
Важливо Українські військові знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану
Зауважимо, що Маріуполь – під контролем українських військових. МІсто рішуче тримає оборону, попри всі підлі намагання окупантів.
До речі, росіяни знову завдали ударів по мирному селищі Сартана, що неподалік Маріуполя.