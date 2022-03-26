У Маріуполі відкрили штаб "Єдиної Росії" та роздають сім-картки невизнаного оператора
Джерело:Центр протидії дезінформації
Окупанти продовжують проводити маніпуляцію та провокації у Маріуполі. Вони вже створили штаб путінської партії та роздають сім-картки фейкового оператора "Фенікс".
У Центрі зазначили, що у захопленій окупантами частині Маріуполя в приміщенні "Метро" відкрили штаб "Єдиної Росії" і безкоштовно роздають картки невизнаного мобільного оператора "Фенікс".
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Відомо, що рашисти відкрили цей штаб у торговельному центрі на виїзді з міста. Вони цинічно називають його "гуманітарним". Крім мобільних карток, рашисти поширюють різні абсурдні пропагандистські листівки та газети.
Що відомо про мобільний зв'язок на тимчасово окупованих територіях
- "Фенікс" – мобільний оператор тимчасово окупованих територій Донецької області
- "Лугаком" – оператор на тимчасово окупованій території Луганської області;
- Своє обладнання "Фенікс" та "Лугаком" змонтували на захоплених вежах українських операторів;
- Сім-картки операторів прив’язують до паспортних даних власника;
- "Фенікс" та "Лугаком" – невизнані оператори, тому жодна країна, навіть РФ, з ними не укладала договір про роумінг;
- Невизнані "республіки" ще не уклали угоду між "Феніксом" та "Лугакомом", щоб мешканці ТОТ Донецької області могли телефонувати мешканцям ТОТ Луганської області.
У такий спосіб РФ намагається "інтегрувати" населення окупованих територій до ОРДЛО, ізолювавши від світу,
– йдеться в повідомленні.
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