У Маріуполі виявили ще понад 1500 нових могил: супутникові фото Maxar

Поблизу Маріуполя виявили понад 1500 нових могил масового поховання. З початку окупації міста росіянами загинули близько 5 тисячі мешканців.

З червня кількість поховань значно зросла

Останні супутникові знімки Maxar показали три місця масових поховань поблизу Маріуполя: в Старому Криму, Мангуші та Виноградному. Кількість поховань стрімко збільшувалася з весни.

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Центр інформаційної стійкості проаналізував зображення селища Старий Крим і дійшов висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил.



Як збільшувалась кількість поховань з початку березня / Фото Maxar

Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з'ясувати неможливо.

Більшість тіл невпізнавані

Мешканка Маріуполя Тетяна, яка втратила зв'язок зі своїм сином у той час, коли в місті йшли бойові дії, розповіла, що у пошуках сина цього літа вона відвідала місце масового поховання у Виноградному, де нарахувала понад 800 свіжих могил.

Жінка сфотографувала місце масового поховання на Виноградному. Багато могил на цьому місці позначені маленькими табличками з номерами та статтю, але не іменами.

"Більшість тіл невпізнані", – сказала вона.

Мешканці Маріуполя також розповіли, що цього літа у пошуках рідних, з якими було втрачено зв’язок, їм довелося переглядати десятки тіл, які лежали на вулиці без охолодження.

Яка ситуація у Маріуполі наразі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ексгумація тіл на сьогодні здебільшого вже закінчилася.

Окупаційна судмедекспертиза із так званою прокуратурою створила базу даних, яку загарбники навіть оцифрували. Однак, українська сторона наразі не має доступу до неї. Однак, це важливо, аби мати розуміння щодо кількості жертв у місті.

В окупованому Маріуполі масово вбивають жінок. Місцеві розповідають, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті.

Окупанти спорудили в місті величезний морг, який міг би обслуговувати всю Донецьку область. А поряд із ним показово побудували діагностичний центр.

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