У Маріуполі ворог ставить обладнання, яке визначає місцеперебування абонентів

Мешканців Маріуполя попереджають, що ворог ставить обладнання, яке визначає місцеперебування абонентів.

Як заявили у Маріупольській міській раді, окупанти ставлять обладнання для свого мобільного зв'язку.

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Ця техніка знімає все, що є у телефоні та визначає місцерозташування абонента.

Що робити

Щоб телефон автоматично не перепідключився до їхньої мережі, необхідно в режимі вибору мобільного оператора прибрати режим "вибрати автоматично" і перевести в режим "вибрати вручну".

Після того, як телефон знайде мережу мобільного зв'язку – вибрати свою мережу.

Раніше Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів. Для цього вона оприлюднила детальну інструкцію.

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