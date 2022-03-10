У Маріуполі вперше використали бомбу на 1000 кілограмів тротилу. Ворог застосував її у центрі міста.

Моторошні деталі розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він заявив, що рівень нелюдяності російських окупантів щодня зростає.

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Щодня рівень нелюдяності росіян зростає. Майже 16 годин бомбардування по житлових кварталах. Вперше використано авіабомбу на 1000 кілограмів тротилу в центрі міста,

– заявив Андрющенко.

Він розповів, що це сталося біля історичного спадку світу – студії художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

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