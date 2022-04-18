У Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей, – Андрющенко
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Маріуполі загинуло близько 22 тисяч людей. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.
В ефірі телеканалу "Рада" Петро Андрющенко додав, що російські військові продовжують депортувати мешканців Маріуполя. Процес триває, хоч він і сповільнився.
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Точну кількість жертв підрахувати неможливо
Кількість жертв у місті він не може назвати достеменно зі зрозумілих причин. Оновлень поки немає, але вже є попередня цифра.
Ми продовжуємо наголошувати, що загиблих близько 22 тисяч. На жаль, ці цифри змінюватимуться і явно не в бік зменшення,
– наголосив він.
Коментуючи депортацію містян, радник міського голови додав, що з тими людьми, яких вивезли до Донецька, практично немає зв'язку. Так само відсутня інформація про те, що з ними відбувається.
Сама ж депортація триває. Вона просто сповільнилася, адже загарбники проводять "фільтрацію". Для цього вже відкрили чотири табори навколо Маріуполя.
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