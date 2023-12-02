Знищили понад тисячу багатоповерхівок, – Забавін сказав, якою "відбудовою" займаються росіяни

Окупанти знищили в Маріуполі понад тисячу багатоповерхівок. Тим часом віцепрем'єр Росії з гордістю розповідає про 80 іпотек для маріупольців.

Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що понад 1000 багатоповерхівок окупанти знищили прямим влучанням. Тим часом у Маріуполі горіло авто, а партизани чекають байку про "газовий балон".

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Росіяни знищили багатоповерхівки в Маріуполі

Забавін зазначив, що в Маріуполі житловий фонд складав приблизно 3 тисячі багатоповерхівок. Понад тисячу з них були знищенні прямими влучаннями. Так званий віцепрем'єр Росії з гордістю заявив про 80 виданих іпотек. Тобто, картинка окупантів не клеїться з їхньою так званою відбудовою.

Уявіть собі, вони залишили без житла сотні тисяч людей, понад 200 тисяч маріупольців виїхали, не сприймаючи окупацію, маючи знищене житло. Ще понад 100 тисяч маріупольців залишились у місті. Хто в напівзруйнованих будинках, хто живе в родичів,

– зауважив депутат Маріупольської міськради.

Він додав, що заяви росіян про 80 іпотек і розвиток – це абсурд. Тобто, вони знищили 100%, а побудували 0,5%.

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Російська пропаганда не може перекрити руйнування

За словами депутата Маріупольської міськради, російська пропаганда не може перекрити руйнування так, щоб внутрішній споживач у це повірив. Маріупольці самі бачать, як це відбувається. Буквально в листопаді 2023 року росіяни знесли перекриття на верхніх поверхах будинку й ніби щось ремонтували.

"Однак під час цього були дощі, вони зробили свою справу та затопили багатоповерхівку, а точніше її залишки. Таких будинків понад 50. Вони в них зняли покрівлю, у знищених ними ж будинках. Люди, які хоч якось виживали, тепер потерпають від того, що в їхніх квартирах цвіль, сирість і несприйнятні умови для життя взагалі", – наголосив Забавін.

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