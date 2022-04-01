Маріупольська міськрада призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"
Джерело:Маріупольська міська рада
На позачерговій сесії Маріупольська міська рада призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія" на період воєнного стану.
Відомо, що рішення розраховане на період воєнного часу.
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Свої дії у Маріупольській міськраді пояснили так: "У зв'язку з введенням в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року №153/2022 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій", – зазначили у повідомлення.
"Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія", – зазначили в рішенні.
До теми дивіться відео про те, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: