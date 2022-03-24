Маріупольський напрямок дуже важко йде, – Верещук про евакуацію людей

Ірина Верещук розповіла, як працюють "гуманітарні коридори" про які були домовленості на 24 березня 2022 року.

За її словами, маріупольський напрямок дуже важко йде. Там вже накопичилося близько 40 автобусів, які очікують людей.

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"Окупанти не дозволяють пройти блокпост в Бердянську, утримують наші автобуси. Наразі ми знову звертаємося до "Червоного хреста", до російської сторони з вимогою дати можливість людям виїхати до Запоріжжя", – повідомила Ірина Верещук.

Крім того, вона додала, що Київська область й інші, які були заявлені 24 березня, йдуть краще. Проте, наприклад, в Макарові не було певної кількості людей, щоб навіть заповнити автобуси.

"Зараз будемо бачити що з маршрутами та як треба їх змінити, щоб ті люди, які хочуть вибратися, отримали таку можливість", – додала Верещук.

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