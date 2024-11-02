Багато місць, де можна ховати судна, – Андрющенко розповів, що відбувається в порту Маріуполя

Окупанти знову розглядають порт в Маріуполі як основну точку морської військової логістики. Все змінилося після атаки дронів по порту в Бердянську.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти сподіваються, що порт в Маріуполі буде набагато безпечнішим, ніж у Бердянську.

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Яка зараз ситуація в Маріупольському порту

Як наголосив Андрющенко, Маріупольський порт дійсно великий за розмірами. Там є більше шансів порівняно безпечно пришвартувати судно.

Сама акваторія порту набагато більша. Там є дуже багато місць, де можна сховати судна. Так що тут важко буде щось фіксувати. Чим вони й користуються. Буде важко виявити, коли воно зайшло в порт та де було пришвартоване,

– сказав Андрющенко.

Зверніть увагу! Окупанти будують нові багатоповерхівки для іпотеки на місці зруйнованих будинків в Маріуполя. Вони не пропонують ці квартири людям, які втратили житло. Туди вже позаїжджали росіяни.

Вже відомо, що за жовтень до Маріупольського порту заходили щонайменше два судна та два морських балкери з вантажами подвійного призначення. Далі все перевантажили на залізницю, ймовірно, до Волновахи.

Утім, вже починаються шторми. Скоро море знову може замерзнути. Якщо буде сувора зима, то військову логістику із застосуванням порту будуть розбудовувати вже десь наприкінці лютого – на початку березня,

– зауважив Андрющенко.