Маріупольців продовжують примусово вивозити до тимчасово окупованих районів Донецької області

Російські загарбники продовжують тримати в облозі Маріуполь. Також відомо про те, що мирних мешканців міста примусово вивозять до окупованих районів Донецької області.

У Генштабі ЗСУ наголосили на тому, що російські загарбники продовжують знущатися з мирного населення. Так, з Маріуполя до окупованих районів Донецької області насильно вивозять людей.

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Окупанти продовжують чинити злочини в Маріуполі

Напередодні повідомлялося про те, що на околицях Маріуполя окупанти проводять мобілізацію. Чоловіків примусово забирають на службу на стороні так званої "ДНР", щоб відправляти їх у бій як гарматне м'ясо. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначимо, що до Маріуполя російські загарбники привезли мобільні крематорії. З їхньою допомогою орки намагатимуться приховати сліди своїх злочинів. Усе це робиться для того, щоб світ не побачив справжніх масштабів звірств, які вчиняють окупанти.

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