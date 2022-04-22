"Маріуполя нема": що кажуть люди, які вирвалися з міста
Джерело:Радіо Свобода
Учора, 21 лютого, 79 маріупольців на 4 автобусах зуміли вирватися з міста. Вони розповідають про всі жахи, які чинить ворог з містом.
Уперше за час блокади Маріуполя вдалося організувати евакуацію українців автобусами. 4 машини привезли 79 людей до Запоріжжя, де їх тепло зустріли.
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"Маріуполя немає"
Евакуйовані маріупольці розповідають – росіяни завдають місту важких авіаударів та бомбардувань, міста просто вже немає, воно стерте з лиця землі.
По місту лежать тіла, які немає кому поховати. У місті немає зв'язку та світла, тому обмін інформацією дуже важкий. Будинки мирних мешканців росіяни розстрілюють з танків, незважаючи на те, чи є хтось всередині.
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