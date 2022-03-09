З Маріуполя погодили гуманітарний коридор: скільки триватиме режим тиші

Україна знову погодила з Росією "зелені коридори" для евакуації населення одразу з низки міст. Режим тиші для того, щоб вивезти людей з Маруполя, має тривати до 21:00.

Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка – міністерка з питнаь реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що російська сторона погодила запропоновані маршрути о 5:30 9 березня.

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Режим тиші має тривати до 21:00

Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00 поточного дня,

– пояснила Верещук.

Гуманітарний коридор з Маріуполя вестиме до Запоріжжя. Віцепрем'єрка звернулась до сторони противника і нагадала їй про взяті зобов'язання, адже Україна вже бачила, як їх раніше порушує ворог. Це стосується саме ділянок Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ.

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