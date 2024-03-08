Єдина вціліла: захисниця Маріуполя опублікувала щемливе фото з бункера Азовсталі

Бійчиня полку "Азов" Марія Чех, яка вижила під час оборони Маріуполя, поділилася болісними спогадами. Вона також опублікувала щемливу світлину з бункера, історія якої засвідчує героїм наших захисників.

Марія "Герда" Чех, звільнена з полону захисниця Азовсталі, 6 березня 2024 року оприлюднила на своїй сторінці у соціальних мережах фото. На знімку – святкування дня народження її посестри. Захисниця залишилася єдиною вцілілою з компанії.

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Усі інші – "200-ті". У мене все

В одному з інтерв'ю Марія розповідала, що втратила багатьох друзів під час облоги. Зокрема, побратимку Настю Куницьку з позивним "Інгрід", яка загинула просто-таки на її руках.

Сьогодні (6 березня 2024 року – 24 Канал) фейсбук мені підкинув оце фото святкування Дня Народження "Солохи" в одному з бункерів Азовсталі. На цій світлині я єдина людина, яка залишилася живою. Всі інші навіть не в полоні, а "200-ті". У мене все.

"Герда" була однією з тих, хто тримав оборону Маріуполя від перших днів вторгнення у лютому 2022 року. Вона отримала контузію, зокрема, тоді, коли по їхньому укриттю влучила ракета. Її чоловік, також боєць "Азову", був звільнений з полону раніше, а Марію відпустили лише в травні.



Святкування дня народження в бункері Азовсталі / Фото Марії Чех

Українські воїни, оточені ворожими силами, утримували місто Маріуполь на Донеччині близько трьох місяців, завдаючи ворогу значних втрат. Їхній подвиг уже назавжди вкорінився в пам'ять нашого народу.

Історія Марії Чех – це історія про мужність, втрату та непохитну волю до життя. Вона та її побратими віддали все заради захисту Маріуполя та України. Їхній подвиг нагадує нам про високу ціну свободи та необхідність пам'ятати кожного, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього нашої держави.

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Додамо, що зараз увага світу прикута до фільму "20 днів у Маріуполі", який розповідає історію про це українське місто на Донеччині у перший місяць після початку великої війни: його людей, захисників та журналістів, які до останнього фільмували злочини окупантів.

Стрічка від українського відеографа Мстислава Чернова уже здобула премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм". Також її висунули на "Оскара".