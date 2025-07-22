"Вони поводилися як звірі": мама Марії Ковальчук розповіла про фальсифікацію справи в Дубаї

Мати української моделі Марії Ковальчук, яку жорстоко скалічили в Дубаї, заявила, що місцева поліція не лише покривала злочинців, а й сфальсифікувала свідчення її доньки. За її словами, правоохоронці поводилися як звірі, допитували дівчину в реанімації та намагалися "зам’яти" справу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак. Поліція Дубая сфальсифікувала свідчення та намагалася знищити докази у справі української моделі Марії Ковальчук, яка зазнала жорстокого насильства в ОАЕ.

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Свідчення дівчини переписали і змусили підписати

За словами жінки, після того, як Марію знайшли з тяжкими травмами на узбіччі дороги, поліція взяла в неї пояснення, коли вона ще перебувала у тяжкому стані. В офіційних документах з’явилося формулювання, що дівчина "намагалася вкоротити собі віку", нібито рятуючись від сексуального насильства.

У Маші ці свідчення брали 20 березня, коли я стояла біля її ліжка, і вона назвала лише одне ім'я, яке пам'ятала, – Артем. Маша чітко говорила, що її били по обличчю, у неї забрали документи, речі, їй сказали, що вона належатиме їм. Маша під цими свідченнями поставила підпис, як жертва. Вони дали планшет, де набирали цю інформацію, і Маша підписалася,

– наголошує мати.

"Допитували так, що в неї починалися судоми"

Найбільш обурливо, за словами жінки, було те, як поліція допитувала Марію після виходу з коми. Правоохоронці "закидали" її одними й тими ж питаннями, не зважаючи на її стан.

Я просила їх зупинитися. Потім лікар просто вигнав поліцейських з палати, бо вони не зупинялися. Вони як звірі. Я в істериці казала: "Я знайшла дитину, щоб ви тут її добили?" Вони всі дивилися на мене з посмішкою, а потім зрозуміли, що це не весело,

– згадує мама.

Жінка звернула увагу на дивну поведінку поліції: нападників затримали через три години після госпіталізації Марії, але швидко відпустили, і жодних записів з камер спостереження їй так і не надали. Поліція "тягнула" розслідування до моменту, коли відео автоматично видалилося.

Згодом правоохоронці змінили версію: заявили, що Марія нібито була у стані сильного алкогольного сп’яніння і "сама стрибнула" з висоти.

Але мати дівчини наводить факти: ані алкоголю, ані наркотиків у крові доньки медики не виявили, і логіка "випадкового падіння" не витримує жодної критики – на місці були сліди крові, дівчина могла бути бита або викинута.

Що сталося з Марією Ковальчук

У березні 2025 року модель полетіла працювати в ОАЕ. Останній раз вийшла на зв’язок 9 березня – повідомила, що залишиться ночувати у нових знайомих. Після цього зникла. Через 10 днів її знайшли з важкими травмами.

Після тривалого мовчання Марія назвала імена ймовірних кривдників – Артем Папазов, син донецького бізнесмена, та громадянин Білорусі Олександр Лоптицький. Вона припускає, що її били, залякували, а згодом могли скинути з висоти.

Українська поліція відкрила провадження за статтею 149 Кримінального кодексу – торгівля людьми. Рідні дівчини й адвокати домагаються справедливості та вимагають об’єктивного міжнародного розслідування.