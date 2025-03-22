"Перенесла три операції": у Дубаї знайшли травмовану українську OnlyFans-модель

Українську модель OnlyFans Марію Ковальчук, яка зникла після вечірки в Дубаї, знайшли на узбіччі дороги зі зламаними кінцівками та хребтом. Поліція заявила, що вона впала з висоти на будівельному майданчику, однак родичі дівчини мають сумніви щодо цієї версії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Mirror. Марія Ковальчук зникла безвісти після вечірки в Дубаї 9 березня.

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OnlyFans-модель з України потрапила в лікарню після жахливих травм

Вона повідомила друзям, що йде на захід із "двома чоловіками, які назвалися представниками модельного бізнесу". Дівчина також сказала матері, що заночує у них, але згодом перестала виходити на зв’язок і пропустила рейс до Таїланду 11 березня.

20 березня поліція Дубая заявила, що українку знайшли на узбіччі дороги в тяжкому стані. У неї діагностували численні переломи кінцівок і хребта. За словами матері, дівчина перенесла три операції та не може говорити.

Дубайські правоохоронці заявили, що Ковальчук отримала травми після падіння з висоти на будівельному майданчику, куди вона нібито проникла самостійно. Водночас родичі дівчини ставлять цю версію під сумнів і припускають, що вона могла стати жертвою злочину.

Російська модель Ангеліна Дорошенкова, яка теж отримала запрошення на ту саму вечірку, але відмовилася, заявила, що ситуація виглядає підозріло.

За інформацією hromadske, консульство України в Дубаї взяло справу під контроль і надало дівчині необхідну допомогу. Дипломати знайшли її в лікарні та запевнили, що її життю нічого не загрожує.

Що відомо про Ковальчук

Марія Ковальчук – уродженка Львова, яка веде блог у соцмережах і публікує відвертий контент. Восени 2024 року вона цікавилася у соцмережах, як поїхати до Росії з українським паспортом. Її подруга, російська модель Ангеліна Дорошенкова, навпаки, шукала спосіб потрапити до Львова.

За кілька місяців до трагедії Ковальчук брала участь в акції на підтримку ув’язненого російського соціолога Бориса Кагарлицького.

