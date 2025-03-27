В МЗС прокоментували зникнення українки в ОАЕ і смерть дитини в Іспанії

Українські дипломати слідкують за нещодавніми ситуаціями щодо загадкової смерті 13-річного хлопчика в Іспанії та зникнення українки в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це у четвер, 27 березня, під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає 24 Канал. Він розповів відомі подробиці.

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Що відомо про ситуації

Речник МЗС підтвердив, що посольство України в Іспанії взяло під контроль історію загадкової загибелі 13-річного хлопчика в місті Бадахос. Наступного дня після зникнення, тіло дитини знайшли коло підніжжя фортеці Алькасар у центрі міста.

Коли буде додаткова інформація з цього приводу – ми вас поінформуємо,

– відповів Георгій Тихий.

Крім того, у спікера поцікавилися й стосовно зникнення української моделі в ОАЕ. За його словами, нові подробиці наразі не надходили, проте він наголосив, що захист громадян України – "пріоритет завжди, у будь-якій країні, в будь-якій ситуації".

Нагадаємо, українську модель OnlyFans Марію Ковальчук, яка зникла після вечірки в Дубаї, знайшли на узбіччі дороги зі зламаними кінцівками та хребтом. Поліція заявила, що вона впала з висоти на будівельному майданчику.