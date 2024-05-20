"Любов переможе": депутатка від "Слуги народу" вийшла заміж за командира підрозділу "Ахіллес"

Марія Мезенцева, депутатка від "Слуги народу", вийшла заміж. Обранцем жінки став 33-річний військовий, командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко.

Відомо, що церемонія відбулася майже місяць тому. Судячи з геолокації, розписалися молодята в Києві. Фото з церемонії одруження політична діячка опублікувала в Instagram.

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Марія Мезенцева вийшла заміж

Українська депутатка від "Слуги народу", 34-річна Марія Мезенцева, вийшла заміж та показала весільні кадри. Відомо, що пара уклала шлюб ще 24 квітня 2024 року, однак повідомили про це лише зараз.

Обранцем уродженки Харкова став 33-річний військовий, командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко. Соцмережі нареченого здебільшого присвячені війні в Україні. Крайній допис Юрія стосується Дня вишиванки 2024.

Любов переможе,

– написала Марія Мезенцева у своєму дописі в Instagram.

Що відомо про народну депутатку та її чоловіка

Марія Мезенцева стала депутаткою після виборів 2019 року. Вона обіймає посаду голови підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС та голови Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Ще у грудні 2019 року увійшла до складу Міжфракційного об'єднання "Гуманна країна", створеного за ініціативи UAnimals для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості. Також є співочільницею групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Бельгія.

Юрій Федоренко з 2009 по 2015 рік проходив військову службу за контрактом в Національній гвардії України на посаді старшого інструктора з рукопашного бою роти спеціального призначення.

У 2014-2015 роках брав участь в антитерористичній операції на сході України, де отримав поранення і був списаний як обмежено-придатний. З 2016 року став приватним підприємцем.

З 2020 року по даний час виконує обов'язки депутата Київської міської ради. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну боронив територіальну цілісність та недоторканність України у складі 112-ї бригади 128-го батальйону Територіальної оборони ЗСУ на посаді командира четвертої роти.