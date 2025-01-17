В Україні загинула 24-річна доброволиця з Білорусі Марія Зайцева

За Україну борються і віддають життя не лише її громадяни. У визвольній боротьбі українців беруть участь й інші народи. Стало відомо про загибель білоруської доброволиці Марії Зайцевої.

Дівчина загинула у боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. Наразі її тіло перебуває у зоні обстрілу. Лише 16 січня Марії виповнилося 24 роки, передає 24 Канал із посиланням на видання "Наша Ніва".

Дивіться також Студент, бабуся та вчителька: що відомо про людей, яких Росія вбила ракетою у Кривому Розі

На війні загинула доброволиця з Білорусі

Відомо, що Марія долучилася до відсічі російської агресії з початком повномасштабного вторгнення.

Раніше дівчина брала активну участь у протестах проти сфальсифікованих результатів виборів президента у Білорусі у 2020 році. Тоді світ побачили кадри, на яких юна Марія уся в крові після поранення світлошумовою гранатою біля Стели у Мінську.

Марії зробили кілька операцій у Білорусі, а потім вивезли на лікування до Чехії.

Довідка: Дівчина сама родом із Гомеля, вона закінчила один із найкращих навчальних закладів міста — гімназію № 46 імені Блеза Паскаля, де поглиблено вивчали французьку мову.

До слова, нещодавно стало відомо про загибель грузинського бійця Кахи Тілідзе.