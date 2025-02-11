Що відомо про американця Марка Фогеля, якого звільнили з російської в’язниці в рамках обміну

США у межах обміну повернули свого громадянина 63-річного Марка Фогеля з російської в'язниці, який відбував 14-річне покарання за звинуваченням у зберіганні марихуани. Кого повернули у Росію не вказали.

Це розповіли у Білому домі у вівторок ввечері, 11 лютого. Відповідну інформацію повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц у соцмережі X, передає 24 Канал.

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Що відомо про звільненого Марка Фогеля

Відомо, що Марк Фогель був затриманий російською поліцією у 2021 році після прибуття до Москви за зберігання медичної марихуани, яку, за його словами, йому прописали після операції на спині. Він був засуджений через рік.

Тоді йому оголосили звинувачення в контрабанді та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, виготовленні, переробці наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У жовтні 2022 року його перевели з СІЗО в Москві в колонію, де він мав відбувати решту терміну покарання.

Фогель, його дружина Джейн та двоє їхніх синів переїхали до Москви у 2012 році. Чоловік викладав в англо-американській школі у Москві після роботи в посольстві США. Пізніше навчальний заклад закрила російська влада.

Сам чоловік з міста Батлер зі штату Пенсильванія, що у США. Він навчався в Індіанському університеті Пенсільванії. Фогель був учителем історії в міжнародних школах Колумбії, Малайзії, Оману, Мексики та Венесуели. Наразі йому 63 роки.

Марк Фогель не потрапив у масштабний обмін влітку 2024 року, коли Росія передала 16 політв’язнів, серед яких був і журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.

Після обміну, у серпні 2024 року, мати та сестра висловили обурення у зв'язку з тим, що він не був включений в цей обмін ув'язненими. Наступного дня після обміну чинний на той момент президент США Джо Байден висловив сподівання, що Фогеля буде звільнено.

З моменту арешту сім'я та адвокати Фогеля домагалися від американського уряду визнання його "несправедлива затриманим", що відкрило б ширші дипломатичні канали для переговорів про його звільнення та надало йому доступ до кращого медичного обслуговування у російській в'язниці.

І вже у грудні 2024 року Держдепартамент США визнав Фогеля "несправедливо затриманим". А у вівторок, 11 лютого 2025 року США домоглися його визволення з російської в'язниці. ЗМІ повідомляли, що літак, на борту якого перебував Фогель, вилетів із Москви о 20:25.

Нагадаємо, для повернення Фогеля спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилітав у Росію. Такий обмін у Білому домі назвали демонстрацією доброї волі з боку росіян.