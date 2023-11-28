Впевнено лідирує: західні ЗМІ назвали головного кандидата на пост генсека НАТО
Джерело:AFP
У Північноатлантичному альянсі тривають обговорення стосовно кандидатури нового генерального секретаря. Вже є очевидний фаворит, який з великою ймовірністю стане наступником Єнса Столтенберга.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Марка Рютте. Наразі він обіймає посаду прем'єр-міністра Нідерландів.
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Які шанси у Марка Рютте
На думку дипломатів, Рютте має підтримку від ключових країн НАТО – Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Але водночас обрання нового очільника НАТО може бути ускладненим через ймовірний спротив Угорщини та Туреччини.
Перешкодою також може бути ситуація, яка зараз відбувається в Нідерландах, а саме – перемога Партії свободи на дострокових парламентських виборах. Її очільником є ультраправий популіст Герт Вілдерс, який виступає проти військової підтримки України та її прийняття до ЄС.
Ймовірне повернення Дональда Трампа
Станом на зараз в Північноатлантичному альянсі непокояться через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США. У матеріалі зазначають, що Марк Рютте не боявся відверто говорити із Трампом, і навіть публічно заперечував йому під час візиту до Білого дому. Тоді розмова йшла про ймовірну торговельну угоду між Європейським Союзом та США.
Як вважають прихильники нідерландського політика, ключовим моментом може стати його тривалий досвід у перемовинах та пошуку компромісів на посаді очільника уряду.
Чинний генсек НАТО про Рютте
Єнс Столтенберг розповів, що Рютте був його "другом і хорошим колегою".
Він здібний політик з великим досвідом роботи на посаді прем'єр-міністра. Але не мені вирішувати, хто буде моїм наступником,
– сказав Столтенберг.
Раніше зацікавленість у посаді генсека НАТО також висловлювали прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.
Що відомо про інших кандидатів
- Крішьяніс Каріньш також готовий змагатися за посаду генсека НАТО. За словами його прессекретаря, голова МЗС Латвії розуміє загрозу з боку Росії, а також має сильну позицію щодо України. Важливим внеском буде його досвід керівництва на посаді прем'єр-міністра Латвії.
- Прем'єрка Естонії Кая Каллас під час оборонного форуму, організованого Politico, заявила про те, що вона готова стати новим генсеком НАТО, якщо її підтримають. Водночас вона зауважила на тому, кого все ж вважають основним фаворитом.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 31 серпня подав у відставку, а зараз зацікавлений у посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Важливим є те, що за часів Воллеса, у травні 2023 року Британія офіційного оголосила про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Британці першими серед союзників ухвалили це рішення.
- Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд також розглядала те, щоб обійняти посаду генсека НАТО. Вона ретельно аналізує політичні процеси у Східній Європі, тому її кандидатура могла б підсилити Альянс, а також сприяти безпеці України. За словами політолога Миколи Давидюка, обрання Фріланд стане "перемогою для України".