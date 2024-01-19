Зможе впоратися з Трампом: прем'єра Нідерландів можуть закріпити за посадою генсека НАТО

Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте розглядають як нову можливу кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Країни, які підтримують Рютте, вважають, що він зможе впоратися з Дональдом Трампом, якщо той переможе на президентських виборах у США.

Журналісти Bloomberg, з посиланням на обізнані джерела, стверджують, що країни-члени НАТО працюють над тим, щоб рішення про призначення Рютте ухвалили до літа 2024 року.

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Прем'єр Нідерландів може стати наступним генсеком НАТО

У матеріали автори підкреслили нагальність, висловлену прихильниками Рютте в НАТО, закликаючи завершити процес погодження його посади, як генсека Альянсу до початку літа.

Хоча існує можливість подовження кінцевих термінів, більшість членів Альянсу очікують, що остаточне рішення буде прийнято напередодні саміту лідерів НАТО, запланованого на липень 2024 року у Вашингтоні.

Вкрай важливо, щоб це рішення було одностайно схвалено всіма 31 державою-членом Організації Північноатлантичного договору. Примітно, що Рютте став фаворитом на заміну генерального секретаря

Єнса Столтенберга, чий термін повноважень закінчується в жовтні, пише Bloomberg.

Однак журналісти зазначили, що Рютте все ще очікує на підтримку деяких східноєвропейських країн, що потенційно може вплинути на кінцевий результат.

У виданні зазначили, що роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, бо війна Росії з Україною може затягнутися. Тому керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або ширшої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України.

Рютте зможе впоратися з Трампом, якщо той стане главою США

В іншому матеріалі журналісти Bloomberg написали, що кандидатура Марка Рютте отримала значну підтримку багатьох країн-членів НАТО. Насамперед це пов'язано з його здатністю ефективно впоратися з колишнім президентом США Дональдом Трампом, якщо він переможе на нових виборах.

США двічі пропонували Рютте цю роль, повідомило джерело Bloomberg. Востаннє він відмовився, бо не думав, що його кабінет міністрів в Нідерландах розвалиться так швидко, як це сталося,

– написали автори.

У Bloomberg також підкреслили, що попри широку підтримку з боку великих країн НАТО, зокрема Франції та Німеччини, посли країн-членів Альянсу ще не затвердили кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Адже деякі країни зі східного флангу тягнуть час, прагнучи більшого представництва регіону на керівних посадах в організації.

"Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Карінс висловили зацікавленість у цій посаді минулого року, але їхні країни офіційно не висунули їхні кандидатури", – мовиться у матеріалі.

Союзники по НАТО активно працюють над завершенням процесу цієї весни, щоб забезпечити плавний перехід керівництва кріслом генерального секретаря, таким чином випереджаючи будь-які потенційні заявки після виборів до Європейського Союзу. Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має завершити свої повноваження в жовтні 2024 року.