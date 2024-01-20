Новий кандидат на посаду генсека НАТО: яка його позиція щодо України

У Північноатлантичному альянсі вже кілька місяців обговорюють претендентів на посаду генерального секретаря НАТО. Серед кандидатів було чимало відомих світових політиків.

Західні ЗМІ називають саме кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте дуже переконливою. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, чи його можливе призначення буде хорошим знаком для України.

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Серйозний кандидат на посаду генсека

Країни, які підтримують кандидатуру міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, працюють над тим, щоб рішення ухвалили вже до кінця літа цьогоріч.

Марк Рютте є великим другом та союзником України. Однак варто розуміти, що генсек НАТО є здебільшого ретранслятором думок усіх членів Північноатлантичного альянсу. Тож одноосібно він не ухвалюватиме рішень.

Так, він не прийматиме рішень сам. Але дуже важливо, щоб навіть формальну посаду секретаря очолювала людина, яка прихильно ставиться до України. Щоб вона не створювала проблем на технічній стадії підготовки рішень,

– зазначив Іван Ус.

Для України справді дуже важливо, щоб співробітники офісу НАТО у своїх діях були приязними до нашої держави. У цьому сенсі кандидатура прем'єр-міністра Нідерландів є дуже вдалою для України. Адже Нідерланди завжди допомагали нам, зокрема їхня країна першою оголосила про поставки Києву винищувачів F-16.

"Безумовно, фігура Рютте непогана. Нагадаю, що були різні варіанти, до цього можливими є кандидати з Великої Британії. Зокрема, Борис Джонсон. Але, думаю, Марк Рютте цілком влаштовує Україну", – підсумував Ус.

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