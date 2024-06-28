Буде краще, ніж Столтенберг, – політолог зі США про призначення Рютте генсеком НАТО

Марк Рютте стане генеральним секретарем НАТО восени 2024 року і замінить на цій посаді Єнса Столтенберга. До цього Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів. З початку повномасштабної війни він зайняв дружню позицію щодо України, ймовірно, це вплине на його діяльність вже на посаді очільника Альянсу.

Американський політолог Раміз Юнус озвучив думку 24 Каналу, що посада генсека НАТО передбачає більше не політичну діяльність, а менеджмент, наголосивши, що новий очільник Альянсу має бути ефективним організатором.

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Політик проявляється у форс-мажорних ситуаціях

На думку політолога, важливо, як працює посадовець в непередбачуваних умовах, саме тоді йому потрібно продемонструвати всі свої лідерські якості. Яскравий приклад цьому, зі слів Юнуса, не Столтенберг, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Марк Рютте у форс-мажорній ситуації понад 2 роки повномасштабної війни поводився достойно, як прем'єр-міністр Нідерландів. Він з першого дня стояв поруч з Україною. Один з небагатьох європейських лідерів, який одразу зайняв вірну позицію спільно з Урсулою фон дер Ляєн", – зазначив Юнус.

Рютте обрали генсеком невипадково

Американський політолог впевнений, що кандидатуру Рютте обрали невипадково. Його підтримали всі країни-члени НАТО, в тому числі й Угорщина, Словаччина. На думку Юнуса, це свідчить про те, що він здатен налагоджувати спілкування між представниками різних держав.

"Якщо пригадати Столтенберга, про його існування ніхто й не знав. Коли настала форс-мажорна ситуація, війна, то посада генсека НАТО передбачала пошук консенсусу, беручи до уваги позицію всіх країн. В цьому випадку приклад Столтенберга невдалий, бо цим займалась і "продавлювала" низку рішень Урсула фон дер Ляєн", – зазначив політолог.

Столтенберг пригадав про суверенітет України тільки рік тому, коли вже постало питання, що скоро він має залишити свою посаду. Він 10 років був генсеком НАТО, але багато ви чули за ці роки його заяв щодо України? Я не чув. А от з боку Рютте чув, коли він був прем'єр-міністром,

– наголосив Юнус.